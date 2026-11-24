Klimatski fenomen super El Ninjo nastavlja da jača, a pojedini meteorolozi upozoravaju da bi mogao prerasti u još snažniji fenomen, koji nazivaju mega El Ninjo.

Naime, El Ninjo je donio rekordne temperature ove godine i nastaviće da utiče na klimu i narednih mjeseci.

Super El Ninjo nastavio je da jača, pojedini stručnjaci navode da ovaj fenomen sada ulazi na potpuno nepoznatu teritoriju i da prerasta u mega El Ninjo, koji je još snažniji i opasniji.

Moćni klimatski obrazac vjerovatno će uticati na temperature i padavine širom svijeta u narednim mjesecima, piše "Dejli Mejl".

Mnogi su u Pacifiku već osjetili kakav haos donosi veoma jak El Ninjo, a pojedini eksperti su još ranije upozoravali da bi mogao da odnese više od 850.000 života.

U svijetu već pogođenom klimatskim promjenama koje izaziva čovjek, on bi mogao da ima i razorne posljedice po živi svijet, jer narušava vode bogate hranjivim materijama koje podržavaju lanac ishrane u tom regionu, ostavljajući morske lavove, morske ptice, pingvine i morske iguane u borbi da pronađu dovoljno hrane.

Šta pokazuje mapa zagrijavanja Pacifika?

"Anomalija od plus 10 stepeni temperature površine mora u blizini Galapagosa i kraj obale Perua. Ovo je sada Mega El Ninjo", napisao je na društvenoj mreži Iks dr Rajan Mae, američki meteorolog, uz mapu koja prikazuje ogroman pojas izuzetno tople vode koji se proteže duž ekvatorijalnog Pacifika, od obale Južne Amerike ka centralnom Tihom okeanu.

Naučnici već mjesecima upozoravaju da bi rekordni El Ninjo mogao da bude katastrofalan u mnogim dijelovima svijeta.

Kakve će biti posljedice?

Iz Svjetske meteorološke organizacije (SMO) nedavno su upozorili da El Ninjo ne donosi novu toplotu planeti, ali da oslobađa toplotu iz okeana, koji su topliji nego ikad, pa "ima više toplote raspoložive za oslobađanje".

"Mi pojačavamo klimu, a El Ninjo će djelovati kao multiplikator rizika. Toplotni talasi, tropski cikloni i olujne kiše jačaju brže nego što su nas istorijske polazne osnove pripremile", rekla je nedavno Seleste Saulo, generalna sekretarka SMO.

El Ninjo i njegova hladnija "sestra" La Ninja su dvije faze prirodnog klimatskog obrasca u tropskom Pacifiku poznatog kao El Ninjo–južna oscilacija (ENSO).

Koja je razlika između El Ninja i La Ninje?

Peruanski i ekvadorski ribari skovali su termin El Ninjo ("dječak" ili "dijete Hrist") u 19. vijeku zbog pojave neobično tople okeanske struje pored obale koja im je smanjivala ulov neposredno prije Božića.

Naučnici su izabrali ime La Ninja ("djevojčica") kao suprotnost El Ninju.

Između ova dva događaja postoji "neutralna" faza.

Kako El Ninjo utiče na temperature širom svijeta?

El Ninjo može da oslabi stalne pasatne vjetrove koji duvaju od istoka ka zapadu preko tropskog Pacifika, utičući na vremenske prilike djelovanjem na kretanje tople vode širom ovog ogromnog okeana.

Ovo slabljenje zagrijava obično hladnije centralne i istočne dijelove okeana, mijenjajući padavine iznad ekvatorijalnog Pacifika i obrasce vjetrova širom svijeta.

Višak toplote na površini Pacifika oslobađa energiju u atmosferu koja može privremeno da podigne globalne temperature, zbog čega su godine El Ninja često među najtoplijim u istoriji.