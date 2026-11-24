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Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova kritikovala je visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaju Kalas zbog njenog zahtjeva novom sirijskom rukovodstvu da povuče priznanje Donjecke (DNR) i Luganske Narodne Republike (LNR) kao dijelova Rusije.

"Podsjetite me, kada je Sirija postala članica EU?", upitala je Zaharova novinare. Svijet Opljačkana vila princa Vilijama i Kejt Midlton Portal "Reporter" juče je pisao da je Kalasova od sirijskih vlasti tražila da povuku priznanje DNR i LPR kao ruskih oblasti u zamjenu za nastavak saradnje sa Briselom. Ona je tražila da Damask povuče i priznanje nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije. (Srna)

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