Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a devetoro je povrijeđeno u sudaru dva autobusa i putničkog automobila u Kolumbusu, u američkoj državi Ohajo, javlja "Ej-Bi-Si njuz".

U izvještaju se navodi da su se prvo sudarila dva autobusa, a da je automobil naknadno udario u jednog od njih.

Prema riječima policijskog narednika Žozefa Alberta, rezultati preliminarne istrage ukazuju na to da je jedan autobus, iz zasad nepoznatog razloga, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim autobusom.

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Albert je naglasio da povrijeđena lica nisu životno ugrožena, piše Srna.