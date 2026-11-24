Dvojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje da su počinila provalu i neovlašćeno ušla u seosku rezidenciju princa i princeze od Velsa na imanju Sandringem, saopštila je policija.

Policija iz Norfolka navela je da je u ponedjeljak, nešto prije 18 časova, primila poziv zbog prijave o sumnjivim aktivnostima na toj adresi.

Policijske snage su na teren poslale pse tragače, dronove i helikopter kako bi pretražile područje, a dvojica muškaraca uhapšena su na imanju, prenosi BBC.

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Policija je dodala da u trenutku incidenta u objektu nije bilo nikoga. Iz Kensingtonske palate saopšteno je da ne komentarišu pitanja bezbjednosti.

Princ Vilijam i princeza Kejt Midlton ne žive stalno u rezidenciji Anmer Hol, već je koriste kao seosko utočište tokom praznika.