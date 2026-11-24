Zemljotres magnitude 5,3 stepena po Rihterovoj skali registrovan je kod obale Čijapasa, na jugu Meksika, saopšteno je iz meksičke Državne seizmološke službe.

U saopštenju se navodi da je zemljotres registrovan 118 kilometara jugozapadno od Mapastepekam na dubini od oko šest kilometara.

Iz Državne službe za koordinaciju civilne zaštite navedeno je da nije prijavljena materijalna šteta nakon zemljotresa, prenosi Srna.