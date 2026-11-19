Trilateralni sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina, predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Kine Si Đinpinga u Šendženu pokazao je njihove vodeće uloge u oblikovanju nove međunarodne i evropske bezbjednosne strukture, ocijenio je zamjenik sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

"Održan je sastanak lidera Rusije, Kine i SAD - predsjednika tri najvažnije sile. Format `velike trojke` ustanovio je njihovu vodeću ulogu u oblikovanju nove arhitekture evropske i međunarodne bezbjednosti, kontroli oružja i pronalaženju rješenja za regionalne sukobe", napisao je Medvedev na platformi "Maks".

Medvedev je naglasio da su evropski lideri sami sebe izbacili sa spiska onih koji utiču na donošenje odluka.

Putin, Tramp i Si sastali su se danas na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u kineskom gradu Šendženu. Sastanak je trajao oko 90 minuta, prenosi Srna.