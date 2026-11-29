U hotelskoj sobi u tajlandskom ljetovalištu Pataji (Pattaya) pronađeno je tijelo 27-godišnje ruske državljanke. Prema pisanju ruskog "Komersanta" policija je za njenu smrt osumnjičila državljanina Indije, koji je prema pisanju medija bio njen partner.

Muškarac koji je bio s njom u sobi sam je sišao do osoblja hotela i prijavio da je žena preminula, navode ruski mediji.

Policijska stanica u provinciji Čonburi primila je dojavu o slučaju u petak, 27. novembra, oko 11.30 po lokalnom vremenu.

Incidentu je, prema dosadašnjim informacijama, prethodila svađa koja je izbila oko četiri sata ujutru. Nekoliko sati kasnije osumnjičeni je sam obavijestio osoblje hotela o smrti žene.

Kommersant reports that a 27-year-old Russian woman has been found dead in a hotel room in Pattaya, Thailand, following an altercation with her 41-year-old Indian boyfriend. The woman, identified as Renata Siraeva from Yoshkar-Ola, was a professional cosplayer who frequently travelled to Thailand, according to SHOT. The room reportedly contained a broken mirror and traces of blood, while her boyfriend admitted to police that they had fought and that he had struck her in the face. He claims he subsequently went to sleep and discovered her body the following morning. SHOT reports that investigators are also considering suicide after finding nearly empty medication packets in the room, but the exact cause of death remains undetermined, with forensic examinations continuing. — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) November 28, 2026

Šta su istražitelji pronašli u hotelskoj sobi?

Istražitelji su potvrdili da su u sobi zatekli tragove borbe. Prema medijskim izvještajima, pored tijela pronađeni su razbijeno ogledalo i krhotine stakla, a u sobi su bili vidljivi i tragovi krvi.

Istraga u toku

Tačan uzrok smrti još nije utvrđen i tijelo je prevezeno na obdukciju. Na slučaju rade sudski vještaci. Osumnjičeni je navodno izjavio da je tokom svađe došlo do fizičkog sukoba, prenosi Index.hr.