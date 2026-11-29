Pregovori između izraelskog premijera na odlasku Benjamina Netanjahua i njegovog političkog rivala Gadija Ajzenkota završeni su u nedjelju, 29. novembra, bez konkretnog dogovora o formiranju vlade nacionalnog jedinstva.

Uprkos ustupku koji je Netanjahu ponudio u posljednjem trenutku, dvije strane nisu uspjele da prevaziđu duboke političke razlike.

Sastanak je održan u sjedištu izraelske vojske u Tel Avivu, a počeo je bezbjednosnim brifingom, prije nego što su razgovori prešli na mogućnost formiranja zajedničke vlade. Predstavnici stranaka sastanak su opisali kao konstruktivan, ali značajnijeg pomaka nije bilo, prenosi Tajms of Izrael (The Times of Israel).

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Netanjahu je neposredno prije susreta ponudio značajan ustupak, pristajući da Ajzenkot prvi preuzme funkciju premijera u okviru eventualnog dogovora o rotaciji na čelu vlade. Prema tom prijedlogu, Netanjahu bi u početku obavljao funkciju zamjenika premijera, a kasnije bi došlo do promjene na čelu izvršne vlasti.

Ajzenkot je, međutim, insistirao na tome da eventualni dogovor mora biti zasnovan na konkretnim političkim principima i programskim ciljevima. Takođe je poručio da ostaje privržen partnerima iz svog političkog bloka, što dodatno komplikuje mogućnost dogovora s Netanjahuovim Likudom.

Među ključnim spornim pitanjima nalaze se odnos prema arapskim strankama, uključivanje ultraortodoksnih političkih partija u buduću vladu, kao i pitanje obaveznog služenja vojnog roka za ultraortodoksne Jevreje. Razlike postoje i kada je riječ o političkim i bezbjednosnim pitanjima, uključujući odnos prema ratu i odgovornosti za bezbjednosne propuste koji su prethodili napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

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Prema izvještajima izraelskih medija, nakon sastanka nije dogovoren novi susret pregovaračkih timova, što ukazuje na ozbiljne prepreke u pokušaju formiranja vlade nacionalnog jedinstva.

Ajzenkot se nalazi pod pritiskom da do 6. decembra formira novu vladu, a ukoliko ne uspije, može zatražiti dodatnih 14 dana. Neuspjeh pregovora s Netanjahuom mogao bi dodatno zakomplikovati političku situaciju u Izraelu i otvoriti prostor za nove pregovore s drugim političkim akterima.