Аутор:АТВ редакција
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Покушај смјене Бењамина Нетанјахуа с позиције премијера Израела суочен је с новим озбиљним проблемима након што су љевичарске демократе обуставиле преговоре о формирању владајуће коалиције.
Одлука је услиједила у тренутку када је бивши начелник Генералштаба израелске војске Гади Ајзенкот, којем је повјерен мандат за састав владе, постигао коалициони споразум с десничарском странком Израел наш дом Авигдора Либермана.
Готово мјесец дана након парламентарних избора одржаних 27. октобра, Израел је и даље у политичкој блокади.
Странке окупљене око Ајзенкота освојиле су 48 од укупно 120 мандата у Кнесету, док Нетанјахуов савез крајње десних и ултраортодоксних странака располаже са 53 посланика.
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Кључ за формирање парламентарне већине налази се у рукама арапских странака, које су освојиле рекордних 19 мандата.
Либерман, међутим, одбија могућност формирања власти с политичким представницима арапског становништва, које чини 21 одсто становништва Израела.
Такав став изазвао је незадовољство лидера демократа Јаира Голана, који инсистира на томе да Ајзенкот испуни предизборно обећање о смјени Нетанјахуа.
Додатни раздор међу Нетанјахуовим противницима изазвали су Ајзенкотови преговори с Ликудом и ултраортодоксним странкама о могућности формирања владе националног јединства.
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„Опцију владе националног јединства морамо уклонити са стола“, поручиле су демократе, образлажући одлуку о прекиду преговора.
„Посљедњих дана са забринутошћу посматрамо како разговори с Ликудом и ултраортодоксним странкама одређују цјелокупан ток преговора“, навели су.
Из Ајзенкотове странке Јашар (Yashar), међутим, тврде да су разговори с Нетанјахуовим политичким блоком одраз „искрене опредијељености за формирање најшире могуће владе“.
Истичу да ће размотрити све могућности како би спријечили одржавање нових парламентарних избора, извјештава Ројтерс.
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Ајзенкот је мандат за састав владе добио 8. новембра, након што су га и арапске странке подржале као најприхватљивијег кандидата за премијера.
Рок за формирање владе истиче 6. децембра, уз могућност продужења за додатних 14 дана.
Уколико Ајзенкот не успије обезбиједити парламентарну већину, очекује се да ће предсједник Израела мандат повјерити Нетанјахуу.
Ако ни он не успије окупити најмање 61 посланика, Израел ће се највјероватније суочити с новим парламентарним изборима.
Нетанјаху, најдуговјечнији премијер у историји Израела, до тада ће остати на челу владе у техничком мандату.
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