Аутор:АТВ редакција
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Руска војска извршила је напад на брод који је превозио терет двоструке намјене за Оружане снаге Украјине у Црном мору, источно од Одесе, саопштило је руско Министарство одбране.
У саопштењу се наводи да је, осим тога, извршен и напад дроновима на објекте енергетске и логистичке инфраструктуре, као и на бродове морнарице који су укључени у интересе оружаних снага Украјине.
Из Министарства истичу да су погођени и логистички центри за дистрибуцију војног терета за украјинске снаге у Одеској области.
Према наводима Министарства, Русија је погодила трафостанице у Харковској, Дњепропетровској и Житомирској области које снабдијевају електричном енергијом украјинску намјенску индустрију.
Погођена је термоелектрана "Криви рог" у Дњепропетровској области, која снабдијева предузећа украјинске намјенске индустрије.
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