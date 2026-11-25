Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Канцелар Њемачке Фридрих Мерц запријетио је Русији да ће јој показати гдје су њене границе, те је оптужио за интензивирање активности од балтичке регије до Црног мора.
Канцелар Њемачке Фридрих Мерце запријетио је Русији да ће јој показати гдје су њене границе, те је оптужио за интензивирање активности од балтичке регије до Црног мора.
Поручио је да ће Европљани подузети све потребне кораке како би Москви показали гдје су њене границе.
Обраћајући се посланицима у Бундестагу тијеком завршне расправе о савезном прорачуну, Мерц је изнио процјену пријетњи и европског одговора те бранио нагло повећање издвајања за одбрану.
"Русија интензивира активности у балтичкој регији, Русија интензивира активности у Пољској, Русија интензивира активности на Црном мору, Русија интензивира активности у свемиру", рекао је, осврћући се на недавне извјештаје о томе да Москва развија нуклеарно антисателитско оружје.
"Русија снажно интензивира активности и овдје, у нашој земљи, чак и по цијену људских живота", наставио је Мерц.
"То је ситуација, даме и господо. Зато морамо и зато ћемо као Европљани показати Русији гдје су њене границе, у сваком смислу те ријечи".
Буџетом за 2027. годину предвиђено је укупно 139,4 милијарде евра за одбрану, односно 31,2 милијарде евра више него што је за 2026. годину предвиђено буџетом, који износи 108,2 милијарде евра.
Тај износ обухвата 109,7 милијарди евра из редовног буџета за обрану и 29,6 милијарди евра из посебног фонда за Бундесвер, основаног 2022. године.
За набавку војне опреме планирано је више од 60 милијарди евра. Тај износ укључује авионе, опрему и инфраструктуру, док Берлин ради на испуњавању виших НАТО-ових циљева за издвајања за обрану.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму