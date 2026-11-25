Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Нискобуџетна авио компанија увела је веома значајну промјену за путнике. Бесплатна онллајн на летове сада је доступна 72 сата раније, умјесто досадашњих 24.
Али, то не значи да ће путници који не желе да плате одабир сједишта број свог сједишта сазнати одмах након пријаве.
Према новим правилима, авиокомпанија ће им бесплатно додијелити сједиште у периоду од 72 до два сата прије полијетања, piše "Авиањуз". То значи да би неки путници информацију о томе гдје ће сједити могли добити тек неколико сати прије лета.
Овом промјеном Рајанер жели оставити више времена путницима који су спремни платити резервацију жељеног мјеста у авиону. Онлајн пријава на лет и даље ће бити могућа до два сата прије полијетања.
Од 10. новембра примјењује се и ново правило за путнике који на аеродрому предају пртљаг.
Шалтери за пријаву на лет и предају пртљага сада се затварају 60 минута прије планираног полијетања, умјесто досадашњих 40 минута.
Из авиокомпаније су појаснили да је циљ да се путницима остави више времена за пролазак безбједносних и пасошких контрола, чиме би се смањио ризик од пропуштања лета због гужви на аеродромима.
Дјеца узраста од двије до 11 година и даље имају право на бесплатно додијељено сједиште уз одраслу особу у пратњи, под условом да се налазе на истој резервацији.
Међутим, остали одрасли путници и тинејџери који путују у оквиру исте резервације могу добити одвојена сједишта.
Путници који желе унапријед одабрати одређено мјесто у авиону или осигурати да сједе заједно са сапутницима и даље могу платити резервацију сједишта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму