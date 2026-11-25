Аутор:АТВ редакција
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Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп помогла је да се седма група од деветоро украјинске и руске дјеце врати својим породицама, чиме је укупан број дјеце која су враћена кући током рата повећан на 43, саопштила је данас Бијела кућа.
"Дјеца у овом делу свијета, као и дјеца свугде другде, не могу да разумију зашто су их географија и влада довеле у околности ратних страхота", рекла је Меланија Трамп у саопштењу које је достављено агенцији Асошиејтед прес.
Меланија Трамп је указала на морални императив одраслих да дјецу издигну из подјела које подстичу рат како би им се, и то одмах, омогућило да поново уживају у обичним животним радостима.
Прва дама САД је навела да је поновно спајање деветоро дјеце са својим породицама изведено "уз пуну сарадњу" руских и украјинских лидера.
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Ријеч је о најновијем примјеру интервенисања прве даме у рјешавању рата Русије против Украјине који је почео прије скоро пет година, напомиње АП.
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