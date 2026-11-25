Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц признао је да се Њемачка суочава са кризом и упозорио да ће бити потребно увести мјере штедње у државну потрошњу.
"Њемачка пролази кроз кризу прилагођавања и то нису моје ријечи, већ бившег министра финансија Пира Штајнбрука из Социјалдемократске партије. Дијелим његово мишљење", нагласио је Мерц у обраћању парламенту.
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Према његовим ријечима, Њемачка се суочава са озбиљним геополитичким, технолошким и демографским изазовима, док нацрт буџета прецизно одсликава актуелну ситуацију.
Он је, такође, признао да у владајућој коалицији постоје и несугласице у вези са државном потрошњом.
Мерц је истакао да више неће моћи да се приушти све од пореских прихода као у протеклом периоду, преноси Срна.
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У нацрту њемачког буџета за наредну годину предвиђено је повећање за одбрану са 82,2 милијарди евра из ове године на 109,7 милијарди евра, углавном кроз нова задуживања.
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