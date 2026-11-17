Predsjednik Mongolije Hurelsuh Uhna izjavio je da podnosi ostavku nakon što ga je političar iz vladajuće Mongolske narodne partije optužio da je finansijski profitirao od vladinog željezničkog projekta prije sedam godina, kada je bio premijer.

Hurelsuh je i u obraćanju naciji odbacio optužbe za nezakonito postupanje i rekao da se suočava sa kontinuiranim napadima na svoj ugled više od mjesec dana.

"Nikada nisam krao od svog naroda ili svoje države. Predaću svoje dužnosti predsjednika i postaću običan građanin", rekao je on i dodao da će sarađivati sa istražiocima.

Njambaatar Kišgi, bivši gradonačelnik Ulan Batora, u subotu je optužio Hurelsuha da je primio 25 miliona dolara u vezi sa željezničkim projektom Tavantolgoj-Gašuunsuhajt.

Bivši gradonačelnik Ulan Batora i mongolski predsjednik pripadaju različitim strujama iste stranke, prenosi AP.

Nakon optužbi, opoziciona Demokratska stranka pozvala je Hurelsuha da podnese ostavku, prenosi Srna.