SAD su poslije 26 godina izgubile status zemlje u kojoj su male boginje eliminisane, dok se istovremeno suočavaju sa najvećim brojem slučajeva ove bolesti u više od tri decenije.

Od 2025. godine zaraženo je oko 7.700 ljudi, a 13 osoba je preminulo.

Za povratak statusa potrebno je da se najmanje 12 mjeseci ne bilježi kontinuirano širenje virusa, da prenos bolesti bude zaustavljen i da zemlja ima efikasan sistem epidemiološkog nadzora.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) obavijestila je administraciju američkog predsednika Donalda Trampa o gubitku statusa u petak, a zvanično saopštenje očekuje se sutra, izjavio je jedan zvaničnik američke administracije, prenosi Rojters.

Epidemije se i dalje pojavljuju u saveznim državama poput Pensilvanije, Njujorka i Viskonsina, bez jasnih dokaza da je prenos virusa zaustavljen na nacionalnom nivou, izjavila je Dženifer Nuzo, direktorka Centra za pandemije Univerziteta Braun.

PAHO je pozvao SAD da pojačaju vakcinaciju kako bi zaustavile širenje veoma zaraznog virusa. Stručnjaci ističu da je za sprječavanje epidemija potrebno da najmanje 95 odsto stanovništva primi dve doze vakcine, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije,prenosi Tanjug.

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Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), vakcinisano je 92,4 odsto djece koja pohađaju vrtiće u školskoj 2025/26. godini, ali je obuhvat u pojedinim sredinama znatno niži. Tokom epidemije u Južnoj Karolini, neke škole u okrugu Spartanburg imale su stopu vakcinacije od svega 20 odsto.

Pad stope imunizacije i sve veće nepovjerenje prema vakcinama obilježili su ovaj period, tokom mandata američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg, koji je godinama bez naučnih dokaza dovodio u pitanje njihovu bezbjednost, navodi agencija.