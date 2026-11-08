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Nesreća u Egiptu: Voz iskliznuo iz šina, 50 ljudi povrijeđeno

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АТВ редакција
08.11.2026 14:43

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Ljudi se okupljaju na mjestu gdje je putnički voz iskliznuo iz šina u Al-Ajatu, Giza, Egipat, u nedjelju,
Foto: AP Photo/ Tanjug

Više od 50 ljudi povrijeđeno je kada je voz iskliznuo iz šina u egipatskom gradu El Ajatu u pokrajini Giza, objavili su lokalni mediji.

Pojedini mediji javili su da ima poginulih, ali još niko nije potvrdio.

Službe hitne pomoći su poslate na mjesto nesreće, objavio je portal "Baha".

Pojedini mediji javili su da ima poginulih, ali još niko nije potvrdio.

Službe hitne pomoći su poslate na mjesto nesreće, objavio je portal "Baha".

(SRNA)

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Tagovi :

željeznička nesreća

Egipat

Voz iskočio iz šina

povrijeđeni

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