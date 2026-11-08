Nesreća u Egiptu: Voz iskliznuo iz šina, 50 ljudi povrijeđeno

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Foto: AP Photo/ Tanjug

Više od 50 ljudi povrijeđeno je kada je voz iskliznuo iz šina u egipatskom gradu El Ajatu u pokrajini Giza, objavili su lokalni mediji.

Pojedini mediji javili su da ima poginulih, ali još niko nije potvrdio. Službe hitne pomoći su poslate na mjesto nesreće, objavio je portal "Baha". 🇪🇬 Over 60 people have been injured so far in a MASSIVE train derailment in Egypt. At least 4 train carriages reportedly derailed in the Al-Ayyat area of Giza just south of Cairo. Writer: Bri https://t.co/6ijVYCucD6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026 Pojedini mediji javili su da ima poginulih, ali još niko nije potvrdio. Službe hitne pomoći su poslate na mjesto nesreće, objavio je portal "Baha". (SRNA)

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