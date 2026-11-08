Ponuđeno mu mjesto portparola Bijele kuće: Dejna Vajt sutra sa Trampom

Predsjednik UFC-a Dejna Vajt rekao je da će se sutra sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom povodom ponude da bude novi portparol Bijele kuće, piše "Dejli mejl".

Vajt, koji je juče bio u Londonu na bokserskom događaju, na konferenciji za novinare je upitan o Trampovoj objavi, a odgovorio je da planira odmah let u Vašington i sastanak sa Trampom sutra.

On nije želio da kaže o čemu je razgovarao sa Trampom, ali je rekao da će sigurno još imati o čemu da razgovaraju.

Odgovarajući na pitanje kako bi uskladio posao sa trenutnim pozicijama koje ima u svijetu borbi, Vajt je odgovorio da već ima mnogo poslova.

Šef UFC-a /Ultimate Fighting Championship/, najveće i najprestižnije svjetske organizacije za mješovite borilačke vještine /MMA/, prije konferencije za novinare podijelio je sliku Trampove objave na "Instagramu", zajedno sa svojom fotografijom kako stoji iza podijuma u ​​sali za brifinge za štampu Bijele kuće sa riječima "Naprijed u novo poglavlje".

Svijet Kome je Tramp ponudio mjesto portparola Bijele kuće?

Tramp je objavio na društvenim mrežama da je posao portparola Bijele kuće ponudio prijatelju i šefu UFC-a Dejni Vajtu.

Tramp je dodao da je zamolio Vajta da, ako pristane da postane portparol Bijele kuće, za svoje pomoćnike postavi Islama Mahačeva i Habiba Nurmagomedova, piše Srna.