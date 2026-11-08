Novi incident u Krakovu: Policija otvorila vatru na muškarca

Tokom protekle noći, nešto poslije tri sata, policija u Krakovu otvorila je vatru na muškarca (23) koji je sa nožem u ruci šetao u jugozapadnom dijelu grada, nekoliko sati nakon što je u masovnoj pucnjavi u tom gradu ubijeno devet osoba, saopštila je lokalna policija.

Portparolka malopoljske policije Kataržina Cislo je kazala da su policajci po dolasku na lice mjesta ispalili hice upozorenja a zatim je jedan od policajaca ispalio hitac na muškarca, ali je promašio, prenosi RMF24.

Cislo je naglasila da incident koji se dogodio tokom noći nije povezan sa pucnjavom koja se dogodila juče na Glavnom trgu u Krakovu, gd‌je je ubijeno šest osoba, dok je isti napadač prethodno ubio još tri osobe, čija su tijela pronađena u njegovom stanu.

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U incidentu tokom protekle noći niko nije povrijeđen a muškarac je nakon ispaljenih hitaca ispustio nož, uhapšen je i odveden u bolnicu.

Prvi policijski nalazi ukazuju na to da je muškarac koji je uhapšen mentalno poremećen.