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Hercog povjerio Gadi Ajzenkotu mandat za formiranje nove vlade

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АТВ редакција
07.11.2026 22:06

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Isak Hercog, izraelski predsjdnik
Foto: Yiannis Kourtoglou/Pool Photo via AP/Tanjug

Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot dobiće mandat za formiranje sljedeće Vlade Izraela, objavio je izraelski predsjednik Isak Hercog.

Iz kabineta izraelskog predsjednika je saopšteno da su na kraju konsultacija frakcije koje čine 67 poslanika preporučile predsjednika stranke Jašar Gadija Ajzenkota da formira vladu, frakcije od 46 poslanika preporučile su Benjamina Netanjahua, a sedam poslanika odlučilo je da nikoga ne preporuči.

Hercog je rekao da će mandat biti zvanično dodijeljen sutra, 8. novembra, u predsjedničkoj rezidenciji u Jerusalimu.

Nakon toga, bivši šef izraelske vojske imaće 28 dana da okupi koaliciju, sa mogućim produženjem od 14 dana.

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Konačni rezultati izbora pokazali su da je blok izraelskog premijera Benjamina Netanjahua obezbijedio 53 mjesta u sljedećem Knesetu, ispred 48 koje ima opozicioni blok, piše Srna.

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Izrael

Isak Hercog

Izbori u Izraelu

Jašar Gadi Ajzenkot

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