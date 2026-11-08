Dvodnevna žalost u Poljskoj zbog terorističkog napada u Krakovu

U Poljskoj su danas i sutra dani žalosti zbog ubistva devetoro ljudi u Krakovu. Poljski ministar odbrane Vladislav Košinjak-Kamiš naveo je da je riječ o terorističkom napadu.

Ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski naveo je da je istraga u toku, a da sve ukazuje na to da je osumnjičeni bio fasciniran ekstremno desničarskim ideologijama. U cijeloj zemlji zastave su na pola koplja, a otkazani su svi zabavni događaji.

Najmanje šest osoba je poginulo, a 12 je povrijeđeno, uključujući policajce, u pucnjavi koja se juče dogodila u centru Krakova na jugu Poljske. Osumnjičeni za napad je ranjen i uhapšen, a u njegovoj kući pronađena su tijela još tri osobe.

Predsjednik Poljske Karol Navrocki je za dane žalosti proglasio 8. i 9. novembar. Zastave su od ponoći spuštene na pola koplja, a otkazani su svi događaji zabavnog karaktera.

Među ubijenima britanski državljanin, ranjeno petoro stranaca

U napadu u Krakovu ubijeno je devet osoba, među kojima je i jedan britanski državljanin, saopštili su poljski zvaničnici.

Među 16 povrijeđenih je pet stranih državljana i to iz Austrije, Nemačke, Portugalije, Rusije i Velike Britanije.

Poljski vicepremijer i ministar odbrane Vladislav Košinjak-Kamiš izjavio je da je pucnjava u centru Krakova bila teroristički akt usmeren protiv stanovnika i turista, dok je ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski naveo da je osumnjičeni imao veoma radikalne, najvjerovatnije krajnje desničarske stavove.

"Došlo je do atentata, napada, do terorističkog akta usmerenog protiv stanovnika i turista koji su boravili u Krakovu", rekao je Košinjak-Kamiš na konferenciji za novinare u Krakovu, izražavajući saučešće porodicama žrtava, prenosi Polsat njuz.

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On je demantovao informacije da je osumnjičeni na bilo koji način bio povezan sa vojskom, ističući da nadležni moraju da iznose isključivo proverene informacije.

Kjervinski je rekao da je brzom reakcijom policije sprečen veći broj žrtava i da su policajci prve hice prema napadaču ispalili svega tri minuta nakon prijave incidenta.

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Prema njegovim riječima, vatrogasci i ekipe hitne pomoći stigli su na mesto događaja takođe za oko tri minuta.

Kjervinski: Sve ukazuje na to da je osumnjičeni bio fasciniran ekstremno desničarskim ideologijama Kjervinski je naveo da je osumnjičeni poljski državljanin, rođen 2002. godine, koji je živeo u Svetokriškom vojvodstvu.

Ministar unutrašnjih poslova Poljske Marćin Kjervinski

"Sve ukazuje na to da je bio fasciniran ekstremno desničarskim ideologijama, ali to će biti predmet istrage", rekao je poljski ministar policije, dodajući da je u automobilu kojim je napadač došao pronađena veća količina oružja.

Kjervinski je naveo i da je jedna od istražnih pretpostavki da je osumnjičeni oružje uzeo iz porodične kuće, s obzirom na to da je njegov otac posedovao dozvolu za nekoliko komada oružja. Ipak, kako je naveo", prerano je za zaključke o porijeklu oružja", piše RTS.