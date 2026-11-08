Poljska je u šoku nakon krvavog napada u centru Krakova, u kojem je šest osoba izgubilo život, dok je 16 povrijeđeno.

Policija je u međuvremenu saopštila nove detalje o osumnjičenom, a tokom pretresa njegove porodične kuće pronađena su još tri tijela, za koja se sumnja da pripadaju članovima njegove najbliže porodice.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je 24-godišnji poljski državljanin Mihal Oksinjski koji je u subotu popodne izazvao krvoproliće na Glavnom trgu u Krakovu. On je automobilom došao na trg i pucao na prolaznike, nakon čega je pokušao da pobjegne.

Društvenim mrežama se dijeli snimak koji je načinio prije ubistva.

Michał Okśinski przed zamachem w Krakowie video 😱 https://t.co/q9cZwdkvcm — thats it (@cbnielb) November 7, 2026

Tokom bjekstva došlo je do sukoba sa policijom, koja je otvorila vatru i ranila ga, a potom ga savladala i privela. Osumnjičeni je prevezen u bolnicu, gdje se nalazi u veoma teškom stanju i podvrgnut je operacijama.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kirvinjski izjavio je da dosadašnji nalazi ukazuju na to da je napadač imao izrazito radikalne stavove, a istražitelji provjeravaju da li su oni povezani sa zločinom. Prema njegovim riječima, postoje indicije da je bio pod uticajem krajnje desničarskih ideologija.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da su policajci reagovali svega tri minuta nakon prve prijave pucnjave. Ministar je ocijenio da je brza intervencija spriječila još veći broj žrtava. U akciji su povrijeđena i dvojica policajaca, od kojih je jedan u veoma teškom stanju.

Istraga je proširena i na mjesto stanovanja osumnjičenog, gdje su pronađena tijela dvije žene i jednog muškarca. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da postoji mnogo indicija da je riječ o članovima njegove uže porodice, ali njihov identitet i okolnosti smrti još nisu zvanično potvrđeni.

Policija je saopštila da je osumnjičeni imao dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja i da ranije nije bio osuđivan. Poljsko Ministarstvo odbrane demantovalo je informacije koje su se pojavile u javnosti da je muškarac bio pripadnik vojske, ističući da nikada nije imao veze sa oružanim snagama.

Među šestoro ubijenih u pucnjavi nalazi se i jedan britanski državljanin, dok su ostale žrtve poljski državljani. Među povrijeđenima ima i stranaca, a nekoliko osoba zadržano je na bolničkom liječenju.

Zbog tragedije su u Poljskoj proglašeni dani žalosti, dok je u Krakovu žalost proglašena do 11. novembra. Istražitelji nastavljaju da utvrđuju motiv napada, okolnosti pod kojima je osumnjičeni došao do oružja, kao i šta se dogodilo u njegovoj porodičnoj kući.

(Telegraf/Dnevnik.hr)