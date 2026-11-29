Četrnaestogodišnji dječak smrtno je stradao na bazenu u gradu Albštatu u njemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg, saopštila je policija.

Dva posjetioca pronašla su dječaka bez znakova života u toboganu, a napori ekipe hitne pomoći da ga reanimira nisu uspjeli.

Portparol policije rekao je da je dječak pronađen unutar tobogana, koji povezuje dva dijela i gdje je tok slabiji nego u ostalim dijelovima.

Tinejdžeri bi trebalo da mogu da stoje u ovom dijelu.

Smrt tinejdžera za sada se tretira kao nesreća, navodi DPA.

Prema policijskim podacima, u grupi u kojoj je bio dječak nalazilo se od 15 do 20 ljudi.

Tobogan od 96 metara reklamira se kao "rijeka sa divljim vodama" sa "krivinama, vrtlozima vodom i brzacima".

Uprava bazena odbila je da komentariše nesreću, a rad je danas nastavljen, prenosi Srna.