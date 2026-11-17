Veliki luk ruskog Krimskog mosta srušio se u vodu nakon ukrajinskog raketnog napada koji se dogodio oko ponoći između 16. i 17. novembra, što je predstavljalo novi udar na važnu rusku vojnu i transportnu vezu koja povezuje Krim sa kopnenim dijelom Rusije.

Ruski lider Krima Sergej Aksjonov objavio je da je saobraćaj preko mosta obustavljen oko ponoći po moskovskom vremenu, pozivajući stanovnike i turiste da izbjegavaju putovanje ka njemu. Nije otkrio razmjere štete.

Otprilike u isto vrijeme, ukrajinski kanali za praćenje objavili su da su četiri krstareće rakete pogodile most, od kojih je jedna pogodila njegov luk, dug 227 metara, u centralnom dijelu konstrukcije i srušila ga u vodu.

Korišćena raketa Flamingo

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je da su ukrajinske snage u napadu koristile raketu FP-5 „Flamingo“.

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak na kojem je, kako se navodi, zabilježen trenutak ukrajinskog napada na Krimski most.

Kako prenosi Telegram kanal „Egzilenova plus“, udar je bio usmjeren direktno na luk konstrukcije mosta. Na snimku se vidi trenutak pogotka ovog dijela objekta.

Ruski ratni blogeri prijavili ozbiljnu štetu

Ruski ratni blogeri takođe su prijavili ozbiljnu štetu. Proruski bloger Boris Rožin tvrdio je da su se srušili raspon mosta i luk njegovog drumskog dijela.

Prijavljeni napad dogodio se manje od jednog dana nakon još jednog ukrajinskog napada dronovima na ovaj prelaz.

Početkom 16. novembra ukrajinske snage su navodno lansirale oko 100 dronova na most. Prema pisanju ruskog medija „Maš“, bojeva glava jednog drona pogodila je desni luk na krimskoj strani, uzrokujući naginjanje konstrukcije za oko 15 stepeni.

Snimci koje su objavili ruski državni mediji prikazuju vidljivo naginjanje i deformaciju luka.

Ukrajinski kanali za praćenje objavili su i satelitske snimke na kojima se vide oštećenja kolovoza na najmanje dvije lokacije, kao i moguća deformacija luka mosta.

Kremlj je štetu okarakterisao kao „manju“. Ipak, saobraćaj je ostao obustavljen više od 16 časova, prije nego što je djelimično nastavljen u suprotnom smjeru.

Kerčki trajekt preuzeo je najveći dio saobraćaja između Krima i Krasnodarskog kraja.

Krimski most gađan tri puta od početka rata

Kerčki most, dug 19 kilometara, predstavlja važnu rutu za snabdijevanje koja povezuje Rusiju sa njenim snagama na Krimu i jugu Ukrajine.

Ukrajinske snage ciljale su ovaj prelaz tri puta od početka ruske invazije velikih razmjera, u napadima u oktobru 2022, julu 2023. i junu 2025. godine.