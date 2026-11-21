Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki Donald Tramp podržavaju tradicionalne vrijednosti, izjavio je specijalni predsjednički izaslanik Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Dmitrijev je na Iksu pojasnio da dva predsjednika zastupaju tradicionalne civilizacijske vrijednosti vjeru, porodicu, suverenitet, jake granice i zakon i red.

Putin je na konferenciji za novinare u četvrtak, 19. novembra rekao da on i Tramp dijele slične pristupe u vezi sa civilizacijskim vrijednostima.

Putin i Tramp sastali su se tokom trilateralnog samita na kojem je učestvovao i kineski predsjednik Si Đinping na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u kineskom gradu Šendženu, piše Srna.