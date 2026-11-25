Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da je u Bugarskoj privedeno osam osoba, uključujući pet javnih službenika, zbog sumnje da su formirali kriminalnu organizaciju radi prevare u vezi sa sredstvima iz budžeta EU.

Među privedenima je pet opštinskih odbornika iz mjesta Haskovo i tri predstavnika privatnih kompanija, prenijela je agencija BTA.

Pretresi su izvršeni u opštinskoj zgradi, u kućama osumnjičenih i u prostorijama kompanija. Zaplijenjeni su zlatnici i 135.000 evra i 9.000 američkih dolara u gotovini, kao i dokumenti, mobilni telefoni i računari.

Prekršaji koji su predmet istrage datiraju iz 2021. godine, a vjeruje se da su sporne radnje trajale do danas. Procjenjuje se da su osumnjičeni nanijeli štetu budžetu EU od preko 70 miliona evra.

Neki od spornih projekata obuhvatali su građevinske radove u opštini, uključujući izgradnju doma za stare i umjetničkog centra, kao i instalaciju sistema za obnovljive izvore energije, prenosi Srna.