Proširenje EU je strateški imperativ EU, a zamah u ovom trenutku je stvaran, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Na putu smo da otvorimo i zatvorimo više od 100 poglavlja ove godine. To je zadivljujući napredak", rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare nakon Samita EU-zapadni Balkan.

Ona je napomenula da se svijet brzo mijenja i da će Evropa bolje odgovoriti na izazove ako je snažnija i više ujedinjena, zbog čega je neophodno da se "ovaj zamah iskoristi i pretvori u učlanjenje".

Fon der Lajenova je ukazala da se Crna Gora približava zaključivanju pregovora o članstvu, dok Albanija napreduje u procesu "impresivnim tempom".

Ona je rekla da su za te zemlje pripremljene mape puta i da EU želi da ih prate i ostale zemlje regiona.

"Smatram da ne treba da čekamo učlanjenje da bi se naši narodi i ekonomije približili. O tome je riječ u postepenoj integraciji i Planu rasta za zapadni Balkan", rekla je predsjednik Evropske komisije.

Fon der Lajenova je naglasila da Unija želi da zapadni Balkan dobije pristup beneficijama prije članstva.

Ona je precizirala da je, s tim u vezi, proces sprovođenja reformi u zemljama zapadnog Balkana povezan sa finansiranjem iz EU.

Fon der Lajenova je rekla da će EU početkom sljedeće godine započeti dijaloge o postepenoj integraciji za zemljama zapadnog Balkana, koji će biti specifični za svaku zemlju, da bi se utvrdilo kako one mogu da imaju koristi od jedinstvenog tržišta.

Ona je precizirala da su zemlje regiona ove godine sprovele 63 odsto neophodnih reformi, koje mogu da otključaju dodanih 338 miliona evra za Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju u narednim sedmicama.

"Zapadni Balkan mora da izgradi jače unutrašnje veze. Tu vidimo napredak", rekla je Fon der Lajen i posebno ukazala na trgovinsku razmjenu, priznavanje profesionalnih vještina i regionalni roming.