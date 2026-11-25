Zemlje zapadnog Balkana mogu da računaju na EU, koja je njihov partner i to će i ostati, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta.

On je na konferenciji za novinare nakon Samita EU-zapadni Balkan u Briselu naglasio da frekvencija kontakata Brisela i regiona odražava intenzitet političkog angažovanja Unije sa Balkanom, te da izazovna geopolitička situacija samo naglašava potrebu za najbližim mogućom odnosima.

Prema njegovim riječima, današnji samit potvrđuje perspektivu Balkana za članstvo u EU.

"Moja poruka partnerima bila je jasna, a to je da održe podstrek i sprovedu reforme koje će ih dovesti u EU. Proširenje predstavlja mogućnost koju treba iskoristiti", naglasio je Kosta.

On je naveo da se tokom samita govorilo o rezultatima posljednjeg samita EU i Balkana u Tivtu, te o tome kako da se integracija regiona u EU dovede na viši nivo.

"Građani zemalja regiona već osjete benefite tog pristupa, a mi istražujemo mogućnosti kako da dodatno napredujemo", istakao je Kosta.

On je naveo da napredak koji su ostvarile Crna Gora i Albanija na putu ka učlanjenju u EU dokazuje da pristupanje bloku "nije iluzija, već stvarna mogućnost za one koji se trude".

"Ove godine je EU počela da sastavlja nacrt sporazuma o pristupanju Crne Gore EU, što nismo učinili u posljednjih više od 10 godina. Albanija je takođe počela da zatvara pregovaračka poglavlja. Sve druge zemlje Balkana mogu da ostvare napredak na putu ka učlanjenju u EU", naglasio je Kosta.

On je napomenuo da proces pristupanja EU nije samo sprovođenje reformi, jer su regionalna saradnja, pomirenje i dobri susjedski odnosi ključni uslovi za učlanjenje.

"Radujem se daljem napretku u rješavanju bilateralnih problema, jer se problemi iz prošlosti moraju prevazići i vrijeme je da se gleda naprijed. Samo tada naši partneri sa zapadnog Balkana mogu da ostvare stvaran napredak i preuzmu odgovornost kao buduće članice EU", rekao je Kosta.

On je dodao da je EU svjedok takvog procesa, jer je izgrađena na pomirenju i miru, a proširenje je bilo ključno za ispunjavanje tih ciljeva.