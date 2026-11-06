"Žuti prsluci" za danas najavljuju nove blokade

Francuski pokret stotina "Žuti prsluci" organizuje dalje proteste širom zemlje, produžavajući društvene nemire koji traju već sedmicama i koji su privukli hiljade demonstranata na ulice.

Pokret je za danas najavio blokade i druge protestne akcije, a za sutra velike demonstracije širom zemlje, četvrti vikend zaredom, navodi DPA.

Protesti su prvobitno počeli studentskim demonstracijama koje zahtijevaju bolje obrazovanje, ali su od tada prerasli u širi pokret sa stotinama hiljada ljudi koji su se u međuvremenu pridružili skupovima.

Sindikati su juče organizovali demonstracije širom zemlje, a demonstranti traže veće plate i povećanje minimalne zarade.

U nastojanju da smiri tenzije, francuska Vlada najavila je planove za povećanje minimalne zarade i obećala dodatno zapošljavanje i finansiranje škola.

Takođe je objavila planove za puštanje dizel-goriva iz nacionalnih rezervi u pokušaju da smanji cijene na pumpama za vozače tokom tromjesečnog perioda.

Pokret "Žuti prsluci" nema jasno strukturiranu centralnu organizaciju, što Vladi otežava direktne pregovore sa njenim predstavnicima.

Ovaj pokret je prvi put postao poznat 2018. godine u vrijeme protesta zbog rastućih poreza na gorivo, koji su se brzo proširili u demonstracije širom zemlje zbog ekonomske nejednakosti, podsjeća DPA, prenosi Srna.