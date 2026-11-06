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"Ruski dizel stabilizuje svjetska energetska tržišta"

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06.11.2026 08:15

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Kontejnerski brod pristao je u užurbanoj luci Vankuvera sa pogledom na dizalice i planine.
Foto: pexels/Lyle Smith

Isporuke ruskog dizela globalnim energetskim tržištima doprinijeće njihovoj stabilizaciji, izjavio je Dmitrij Biričevski, direktor Odjeljenja za ekonomsku saradnju pri ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

"U trenutnim uslovima rastućih makroekonomskih turbulencija, isporuke dodatnih količina ruskog dizela na globalna energetska tržišta nesumnjivo će pomoći u njihovoj stabilizaciji, iako neće moći u potpunosti da eliminišu čitav akumulirani deficit", rekao je Biričevski za agenciju RIA "Novosti".

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je ranije da će rusko dizel gorivo pronaći svoje kupce u okviru prethodno postignutih sporazuma, prenosi Srna.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp postigli su 9. oktobra sporazum o izvozu ruskog dizela.

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Tagovi :

Dizel cijena

ruski gas

Rusija

Dmitrij Biričevski

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