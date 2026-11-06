Najpoznatija ajkula nije viđena 11 dana, moguće da je otišla ka otvorenom moru

Ajkula "Bukang-i", koja je mjesecima boravila u obalskom kanalu u južnokorejskom gradu Busanu i privukla gotovo 1,7 miliona posjetilaca, nije viđena od 27. oktobra, što ukazuje na mogućnost da je otišla ka otvorenom moru.

Ajkula "Bukang-i", koja je mjesecima boravila u obalskom kanalu u južnokorejskom gradu Busanu i privukla gotovo 1,7 miliona posjetilaca, nije viđena od 27. oktobra, što ukazuje na mogućnost da je otišla ka otvorenom moru.

Prema podacima nadležnih službi, ajkula je posljednji put primjećena u blizini izlaza iz kanala koji vodi ka Sjevernoj luci, prenio je Jonhap.

Stručnjaci smatraju da je na njen nestanak mogla da utiče niža temperatura vode, koja je pala na 18 do 19 stepeni Celzijusa.

Ajkula je prvi put primjećena u kanalu 18. septembra, a lokalne vlasti su u tri navrata bezuspješno pokušale da je usmjere ka okeanu, prenosi Tanjug.

Nakon posljednjeg pokušaja, zadržala se u vodama blizu pristaništa izvan kanala, gdje su postavljene zaštitne mreže kako bi se spijrečio njen povratak.

Vlasti planiraju da mreže zadrže još neko vrijeme, a odluku o njihovom uklanjanju donijeće oko mjesec dana nakon što ajkula napusti to područje.