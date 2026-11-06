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Papa Lav krenuo u posjetu Južnoj Americi

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06.11.2026 08:52

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Papa Lav XIV održava svoju nedeljnu opštu audijenciju na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, u sredu, 4. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Papa Lav Četrnaesti krenuo je na dvanaestodnevno putovanje po Južnoj Americi koje će, kako se očekuje, privući milione ljudi.

Papa Lav Četrnaesti krenuo je na dvanaestodnevno putovanje po Južnoj Americi koje će, kako se očekuje, privući milione ljudi.

Papa Lav /71/ posjetiće Urugvaj, Argentinu i Peru do 17. novembra.

U ovu posjetu papa je krenuo mjesec dana nakon što je operisao rak pluća.

Vatikan je ove sedmice saopštio da se papa potpuno oporavio od operacije i da nisu preduzete posebne mjere predostrožnosti povodom putovanja tokom kojeg će preći oko 31.000 kilometara, obići 10 gradova i održati 36 govora.

Papa Lav Četrnaesti rođen je u Čikagu, ali je decenije proveo u Peruu i postao peruanski državljanin, prenosi Srna.

"Papa smatra ovu turneju povratkom kući", rekao je portparol Vatikana Mateo Bruni.

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Južna Amerika

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