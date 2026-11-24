Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о загађењу ваздуха.
Како утиче на здравље? Шта је узрок, а шта рјешење?
За „Битно” говоре: Младен Дуроњић, пулмолог, Предраг Илић, еколог и стручњак за ваздух, Маја Поповић, директорица Фондације „Продиши“ и Душко Соломун, помоћник министра за екологију.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Теодора Беговић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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