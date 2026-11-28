Извор:
АТВ
Филм „Џунгла” је акциона авантуристичка драма са елементима трилера, у режији Грега Меклина, из 2017. године.
Радња прати истиниту причу младог израелског авантуристе Јосија Гинсберга, који са тројицом сапутника креће у истраживање амазонске прашуме. Након низа несрећних догађаја, Јоси остаје сам у суровој дивљини, гдје почиње његова борба за опстанак.
Главну улогу тумачи Данијел Редклиф, а филм је заснован на истинитом догађају и књизи Јосија Гинсберга о његовом преживљавању у амазонској прашуми.
„Џунгла” недјеља у 21 час и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму