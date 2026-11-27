Извор:
АТВ
Биљана вам ове суботе доноси причу о Стефану из Теслића, који је мир пронашао далеко од градске вреве. На подручју без сигнала и људи саградио је шумску кућу, коју назива кућа за преживљавање. Друштво му праве пси и најбољи пријатељ, осамдесетогодишњи чика Миле.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
„Народ прича са Биљаном Стокић” суботом у 18 часова.
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