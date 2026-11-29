Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шефица стручног штаба Женског рукометног клуба Борац Сања Веселић хитно је оперисана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске због упале слијепог цријева. Операција је успјешно обављена, а Сања се осјећа добро.
До њеног потпуног опоравка екипу ће са клупе предводити Никола Бијелић.
Бањалучке рукометашице данас у оквиру шестог кола Премијер лиге БиХ гостују у Горажду, гдје је почетак утакмице заказан за 17.00 часова.
„У име играчица, стручног штаба, управе клуба и свих пријатеља Борца, нашој Сањи желимо брз и успјешан опоравак и што скорији повратак на клупу. Сања, уз тебе смо“, саопштено је из бањалучког клуба.
„Осице“ су у досадашњем дијелу сезоне оствариле свих пет побједа, преноси Мондо
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму