Аутор:Јована Кецман
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„Грациозност покрета“ симболично осликава спој елеганције, умјетности и спорта. Изложба је на једном мјесту сабрала све приче, успомене, пехаре и друге вриједне експонате, који свједоче о бројним генерацијама плесача, њихових тренера и клубова, који су годинама градили ову дисциплину.
Међу клубовима који су први ступили на бањалучку плесну сцену су Гема и Сити џез.
Плес спаја људе и буди најљепше емоције, а када уз то освајате пехаре и медаље онда знате да радите нешто посебно.
Изложба посвећена спортском плесу је 13. у Музеју спорта, а у СЦ "Борик" поносни су што су годинама уназад дио великих плесних такмичења.
Изложба доноси причу о четири деценије развоја плесне сцене Бањалуке, а биће отворена наредна три мјесеца.
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