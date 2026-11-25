Аутор:АТВ редакција
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Лоше вијести из Партизана само се нижу. Играчи редом одлазе, клуб је у огромним финансијским проблемима, а сада је објављено да младог голмана Вању Радивојевића због проблема са срцем очекује вишемјесечна пауза. Чувар мреже рођен 2008. године можда је већ завршио сезону.
Црно-бијели су се огласили саопштењем у којем наводе да је млади голман провео неколико дана у болници, да је обавио детаљне анализе и да ће клуб објављивати додатне информације о његовом здравственом стању.
„Пред младим чуваром мреже црно-бијелих Вањом Радивојевићем је, нажалост, вишемјесечна пауза. Усљед упале срчаног мишића, 18-годишњи голман Партизана провео је неколико дана у болници како би се обавиле детаљне анализе. Након додатних испитивања клуб ће објавити више информација. Нашем Вањи желимо брз опоравак и повратак на терен. Црно-бијела породица је уз тебе“, наводи се у саопштењу Партизана.
Млади голман поникао је у Вождовцу, а на љето 2026. године прешао је у Партизан, гдје је потписао први професионални уговор. Заједно са Урошем Гуголом и Вукашином Бабићем дошао је из школе Саше Кандића, а ове године наступао је на Европском првенству за кадете у Београду. Ту је дијелио минутажу на голу са Адријаном Ривером Легатом.
Посебно се истакао у неколико утакмица у групи, у којима је одиграо сјајно, а ове сезоне добијао је прилику и на голу сениорског тима Партизана, па је, рецимо, против Дубочице успио и да постигне гол.
На почетку сезоне Бекир Чордалија био је први голман тима, али је напустио клуб када су почели финансијски проблеми и потписао за Градачац. Остао је Андреј Трнавац, који је већ неколико година био први голман, али и Лука Кривокапић, који је дошао током сезоне и показао се као право појачање, преноси Мондо.
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