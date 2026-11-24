Аутор:АТВ редакција
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Капитен рукометаша Борца поново је на терену. У завршници утакмице против Зрињског, Никша Петровић вратио се играма након једне од најтежих спортских повреда.
Опоравак након операције кољена трајао је непуних годину дана. Признаје, осјећај је феноменалан.
У процесу опоравка било је тешких момената, али подршка клуба и љубав према игри помогли су му да превазиђе најтежи период у каријери.
Борац није почео сезону на најбољи начин, али резултати у Премијер лиги показују да би борба за врх табеле могла да буде неизвјесна. Два узастопна пораза Извиђача те ријешеност Слоге, Звијезде Градачац и Коњуха говоре томе у прилог.
До краја ове године, Бањалучани ће одиграти још три утакмице. Жеља свих у клубу је да на прави начин заврше први дио сезоне.
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