Broj Android uređaja koji već iz fabrike izlaze sa unaprijed instaliranim malverom više se nego udvostručio u periodu od novembra 2025. do oktobra 2026. godine, pokazuje najnoviji izvještaj kompanije Kasperski. Zlonamjerni kod ugrađuje se direktno u sistemski firmver ili fabričke aplikacije, čime ugrožava ne samo pametne telefone i tablete, već i TV prijemnike, multimedijalne sisteme u automobilima, pa čak i dječje pametne satove.

Do ovakvih infekcija najčešće dolazi kompromitovanjem lanca snabdijevanja tokom proizvodnje hardvera i sklapanja softvera. Stručnjaci navode tri glavna načina na koja malver dospijeva u uređaje: namjernim ugrađivanjem mehanizama za skriveni pristup (backdoor) u jeftine ili falsifikovane modele, nesvjesnim preuzimanjem zaraženog firmvera od spoljnih saradnika, kao i korišćenjem kompromitovanog softvera otvorenog koda od strane legitimnih proizvođača.

U prvih deset mjeseci 2026. godine čak 88 odsto svih ovakvih infekcija činile su dvije sofisticirane porodice malvera – Triada (Triada) i Kinadu (Keenadu). Triada koristi privilegije na nivou sistema kako bi presretala SMS poruke i pozive, krala lozinke i ubacivala zlonamjerni kod u bilo koju instaliranu aplikaciju. S druge strane, Kinadu je otkriven na više od 220.000 uređaja, a specifičan je po tome što se aktivira tek oko dva i po mjeseca nakon prvog povezivanja na internet, nakon čega preuzima komponente za krađu podataka ili lažne klikove na reklame.

Prijetnje nisu rezervisane isključivo za telefone – zlonamjerni softver Dwphon pronađen je u dječjim pametnim satovima, dok su Vo1d i BADBOX otkriveni u Android TV uređajima za reprodukciju sadržaja putem interneta. Ovakav malver gotovo je nemoguće ukloniti standardnim resetovanjem uređaja, jer se nalazi duboko u samom sistemu.

Iz kompanije Kasperski upozoravaju da se više ne može polaziti od pretpostavke da je uređaj bezbjedan samo zato što je nov i tek izvađen iz kutije. Kako za obične korisnike, tako i za kompanije, ključni postaju proaktivna provjera integriteta firmvera i primjena bezbjednosnih rješenja koja mogu na vrijeme da izoluju kompromitovani hardver prije nego što dođe do krađe podataka.