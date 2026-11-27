Istraživanje sprovedeno na 546 odraslih osoba iz SAD i Kanade pokazalo je da 38 odsto ispitanika tokom seksa sa partnerom mašta o nekoj drugoj osobi.

Ipak, istraživači ističu da to samo po sebi ne mora da znači da u vezi nešto nije u redu.

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U istraživanju su učestvovale odrasle osobe koje su u vezi najmanje šest mjeseci, a među ispitanicima su podjednako bili zastupljeni pripadnici seksualnih i rodnih manjina, kao i osobe koje ne pripadaju tim grupama. Učesnici su opisali svoje posljednje seksualne fantazije tokom samozadovoljavanja i seksa sa partnerom.

Potom su popunili upitnik sa 50 pitanja i odgovorili na pitanja o zadovoljstvu vezom, seksualnom životu i seksualnoj želji. Dva istraživača su nezavisno utvrdila da li su učesnici maštali isključivo o partneru, o nekoj drugoj osobi ili o partneru i drugim osobama.

Fantazije zavise od situacije

Oko 56 odsto fantazija tokom samozadovoljavanja odnosilo se na osobe izvan veze, dok je samo 26 odsto bilo isključivo usmjereno na partnera. Tokom seksa sa partnerom razlika je bila manja: 35 odsto ispitanika maštalo je samo o partneru, a 38 odsto o nekoj drugoj osobi.

Razlikovao se i sadržaj fantazija. Tokom seksa sa partnerom ispitanici su češće maštali o nježnosti, emocionalnoj bliskosti i intimnosti, dok su fantazije tokom samozadovoljavanja bile erotski intenzivnije, naročito kada su uključivale neku drugu osobu.

Kod osoba u monogamnim vezama ova razlika bila je posebno izražena, dok su osobe u nemonogamnim vezama nešto češće maštale i o partneru i o drugim osobama.

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"Ljudi mogu imati različite vrste seksualnih fantazija u različitim situacijama. Fantazije tokom seksa sa partnerom obično su nežnije i češće uključuju partnera", rekli su za PsajPost autori studije Aki M. Gormezano i Sari M. van Anders.

Povezanost sa seksualnim zadovoljstvom

Ispitanici koji su osjećali snažnu seksualnu želju prema partneru češće su o njemu imali fantazije ispunjene strašću i nježnošću. S druge strane, oni koji su osjećali veću seksualnu privlačnost prema nepoznatim osobama češće su maštali o drugima.

Osobe koje su bile zadovoljnije svojim seksualnim životom češće su maštale o partneru, a rjeđe o osobama izvan veze. Međutim, istraživači nisu pronašli direktnu povezanost između toga o kome neko mašta i ukupnog zadovoljstva vezom.

Autori upozoravaju da su učesnici svoje fantazije opisivali na osnovu sjećanja i da je istraživanje sprovedeno samo u jednom vremenskom periodu. Zbog toga nije jasno da li veće seksualno zadovoljstvo podstiče maštanje o partneru ili maštanje o partneru doprinosi većem seksualnom zadovoljstvu.

"Naši rezultati opisuju opšte trendove, a ne čvrsta pravila koja važe za pojedince ili veze", naglasili su autori i dodali da bi jasniju sliku mogla da pruže istraživanja u kojima bi učesnici svakodnevno beležili svoje fantazije, prenosi b92.