Postoji nekoliko mjesta u kući koja često zaboravljamo da očistimo.

Tepih je usisan, jastuci namješteni, na stolu čeka tacna sa kafom, a kuća izgleda uredno.

Ipak, postoje mjesta na kojima često ostanu tragovi prašine, otisci prstiju ili mrlje koje primijetimo tek kada nam neko dođe.

Nije riječ o tome da ne čistimo dovoljno, već da neka mjesta u kući svakodnevno gledamo, a rijetko ih zaista primijetimo.

Kako piše "Krstarica" postoji nekoliko detalja na koje vrijedi obratiti pažnju a ne oduzimaju mnogo vremena i mogu da učine da cijeli dom izgleda urednije.

Vrata i prekidači

Prvo što gost dotakne jeste kvaka na ulaznim vratima. Oko brave ostaju sivkasti otisci i tragovi ključeva, a na bijelim vratima to se vidi i sa dva metra. Prebrišite kvaku i dio oko nje krpom natopljenom mlakom vodom sa nekoliko kapi deterdženta za suđe, pa osušite. Posao od minut.

Prekidači za svjetlo su tiha muka svakog hodnika. Dodirujemo ih u mraku, mokrim ili masnim prstima, pa se oko dugmeta vremenom stvori žućkasti oreol. Ovd‌je bez prskanja tečnosti direktno po prekidaču. Uzmite suvu ili tek blago navlaženu i dobro iscijeđenu krpu, pa obrišite samo masku, nježno i bez guranja vode u proreze.

Mjesta u kući iznad visine očiju i ispod koljena

Najveća prevara u kuhinji stoji na vrhu elemenata. Odozdo izgledaju besprijekorno, ali gornja površina skuplja paru od kuvanja i prašinu, pa nastaje ljepljiv, sivi sloj koji podsjeća na filc. Gost ga vidi čim sjedne, jer iz sjedeće pozicije pogled ide pravo gore.

Toplu vodu sa malo deterdženta nanesite sunđerom, ostavite pet minuta da omekša, pa obrišite. Poslije čišćenja položite stari novinski papir ili papir za pečenje preko vrha, pa ga sljedeći put samo zamijenite.

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Lajsne i uglovi su druga krajnost. Usisivač prođe sredinom sobe, a uz zid ostane tanka linija prašine, dlake i mrvice. U stanovima sa radijatorom ispod prozora ta traka je još deblja. Pređite lajsne vlažnom krpom navučenom na metlu, a za uglove iskoristite uži nastavak usisivača.

Ogledala i stakla koja odaju brzinsko brisanje

Najveći problem kod ogledala nisu fleke, problem je loše brisanje. Pređete papirnim ubrusom na brzinu i ostanu krugovi koji se pod lampom u hodniku sijaju. Isto važi za staklena vrata vitrine i stočić. Pomiješajte vodu i alkoholno sirće u jednakim omjerima, poprskajte krpu umjesto stakla i brišite odozgo prema dolje, pa dotjerajte suvom pamučnom krpom ili zgužvanim novinama.

Pet minuta umjesto generalke

Gosti ne provjeravaju ormane niti gledaju ispod kreveta. Primjećuju ono što im je u visini ruku i pogleda. Zato pred dolazak nije potrebno generalno čišćenje cijele kuće, dovoljno je obići ovih pet tačaka sa jednom krpom i flašicom sirćeta, i stan od‌jednom izgleda sređeno do kraja.