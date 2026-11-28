Prema informacijama objavljenim u medijima, nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar. Simić je, upravljajući taksi vozilom, udario u ogradu Novog groblja.

Srbija Poginuo Bojan Simić, bivši muž Ivane Šašić

Ko je Bojan Simić?

Domaća javnost je za Bojana saznala prije četiri godine, kada je njegova supruga, pjevačica Ivana Šašić, rekla da ju je prevario sa ženom koja je sedam godina starija od njega.

Kako su prenijeli domaći mediji, navodno je riječ o medicinskoj sestri (55) koja ima dijete i unuče. U prvom trenutku šokirana, a potom i povrijeđena, Šašićeva je odlučila da pokrene postupak za sporazumni razvod braka.

U svojoj ispovijesti Ivana se prisjetila najbolnijih trenutaka, a ispričala nam je i kako su njena djeca reagovala kada im je saopštila cijelu situaciju, kao i koliko joj je bilo teško u trenucima kada je ostala sama.

„Dobro se osjećam, mirna sam, okej sam, povrijeđena jesam, razočarana jesam. Prevaru ne smatram kao bauk, pa možda bih i prešla preko toga da je bio intimni čin njih dvoje, pa kao, ne znam, možda bih prešla, ali ljudsku izdaju ne praštam. On mi se kleo da od toga nema ništa, da mu je to neko namjestio i sve ovo vrijeme pokušavao je da se pomirimo, i poruke, i zvanje, i pisanje, ali ja sam samo htjela da budem čista sama sa sobom“, ispričala je Ivana i otkrila da se čula sa tom gospođom.

„Ja sam se čula sa tom gospođom, protiv nje nemam ništa, ona ništa nije kriva. Zamolila sam je da mi pošalje njihove prepiske, on se i dalje kune da to nije njegovo i da on nije pisao te prepiske, a sa druge strane, ko će znati kako on piše bolje od mene? Ja znam da je on pisao te poruke. Kroz ovaj pokušaj pomirenja sa mnom meni samo pozli, jer mi šalje iste poruke kao i njoj! Ja sam stavila tačku, jednostavno ne možeš nekome poslije deset dana poznanstva i veze reći da ga voliš, a poslije toga, kada te neko uhvati u toj prevari, da pokušavaš da se pomiriš sa ženom istim tim riječima“, ispričala je Ivana.

Dodala je i:

„Pokušala sam da pričam sa njim, da shvati i da se pomirimo, te aveti i poruke napisane bi mi u glavi bile konstantno. Brak kao brak nije bio ni savršen, ali ni najgori, imali smo uspona i padova, ali smo bili jedno uz drugo. Ne mrzim ga i nikada neću, neću ga pljuvati, neću ništa loše govoriti o njemu, jer bih pljunula na sebe i pet godina, jer je on bio moj izbor! Ovdje su mi papiri za sporazumni razvod braka, on ne pristaje, ali se nadam da će potpisati danas, sutra, da ćemo to lijepo i na miran način da riješimo. Nemamo zajedničku djecu, imovinu, ništa na osnovu čega bismo se dijelili. Sa druge strane, ja sam starija od njega sedam godina, ja imam dva sina, on ima sina iz neke prethodne veze... Da je našao neku mladu i zgodnu, ja bih mu rekla svaka mu čast“.

„Moja djeca ga mnogo vole, a kada se to desilo, nisam željela da primijete da sam nervozna i da pomisle da su oni razlog moje nervoze. Rekla sam im da je Bojan uradio to i to, da više nije dio naše porodice i da ću da se razvedem. Ne pitaju, pokušavaju da me iskuliraju kada osjete da sam nervozna“, ispričala je Ivana.