Autor:ATV redakcija
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Danas, 28. novembra počeo je božićni post, a pjevač Milan Stanković podijelio je svojevremeno recept za domaći humus na vodi, inspirisan monaškom kuhinjom, koji je i sam počeo da primjenjuje u svakodnevnoj ishrani.
Ovaj zdravi namaz od slanutka (leblebija) priprema se potpuno bez ulja, a Milan Stanković ističe da je idealan izbor za sve koji žele hranljive, a jednostavne obroke.
Za pripremu ovog posnog namaza potrebno je:
200 grama kuvanih leblebija
4 kašike tahinija
1 kašičica soli
Pola kašičice bibera
1 kašika bijelog luka u prahu
1 kašika suvog vlašca
Voda iz konzerve leblebija (po potrebi)
Svi navedeni sastojci stave se u blender i dobro sjedine dok se ne formira glatka tekstura. Ukoliko primetite da je smjesa pregusta, tokom blendanja od nekoliko minuta postepeno se dodaje voda iz konzerve kuvanih leblebija.
Govoreći o pripremi ovakvih jela, Stanković je poručio:
- Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju.
Naime,Rada Manojlović, koja je otkrila da su njih dvoje u redovnom kontaktu, nedavno je progovorila o Milanovom povratku na scenu, pa otkrila da misli da se trenutno nalazi u manastiru.
Rada je prvo prokomentarisala navode o njegovom povratku na muzičku scenu:
- Biće bum - kroz osmeh je rekla Rada pred kamerama "Premijere - Vikend Specijala".
Društvo
Raznovrsna ishrana i u vrijeme posta - više voća i povrća, manje ugljenih hidrata
Iako je priznala da niko ne zna gdje je njen bivši partner, ona smatra da trenutno provodi dane u manastiru.
- Niko ne zna gdje je Milan. Ja lično mislim da je trenutno u manastiru, ali ne mogu da vam kažem gdje je taj manastir - zagonetno je rekla pjevačica, pa dodala:
- Ne čujemo se kada je u manastiru, a s obzirom na to da mi se ne javlja danima, mogu da zaključim da je negde gdje nije dostupan nama, običnim smrtnicima - zaključila je pjevačica Rada Manojlović, prenosi telegraf.
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