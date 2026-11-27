Porodica je podijelila srećne trenutke ali i prazničnu trpezu sa izobiljem.

Detalji su bili u zelenim i zlatnim tonovima a tu je bila i nesvakidašnja torta u obliku ćurke.

Uz ove kadrove, Anđela je podijelila i emotivnu poruku u kojoj je istakla šta joj je u životu najvažnije:

– Zahvalna na ljudima koji život čine lepim, smislenim i punim ljubavi. Na kraju dana, nije stvar u tome šta imamo, gdje se nalazimo ili koliko toga postignemo. Stvar je u ljudima sa kojima imamo priliku da dijelimo ovaj život. Moja porodica je moj najveći blagoslov, moje srce i moj dom, razlog iza tolikog dela moje sreće. Nikada neću uzeti zdravo za gotovo ljubav koju dijelimo, niti male trenutke koji život čine tako posebnim. Zauvijek zahvalna na ovom životu i, prije svega, na njima. Srećan Dan zahvalnosti – napisala je Anđela Šimšić, koja na društvenim mrežama redovno dijeli detalje luksuznog života sa 19 godina starijim suprugom Rudijem, američkim milionerom.

Podsjetimo, Anđela Šimšić godinama živi u Americi gdje je osnovala porodicu sa Rudijem.

Ona i ćerkica Arija su nedavno stigle u Beograd, a Anđela je prvi put govorila o napuštanju Srbije, izazovima sa kojima se susrela, odvajanju od porodice kao i ljubavi sa imućnim partnerom.

Influenskerka Anđela Simić Instagram/andjela.simsic

Anđela je nedavno u Srbiju došla prvi put nakon porođaja, a susret sa porodicom koja je prvi put vidjela njenu ćerkicu prošao je, očekivano, emotivno.- Jako mi je lijepo u Beogradu, prvi put sam došla sa bebom Arijom, ona ima 10 mjeseci. Ovoga puta je drugačije. Sada sam tu sa njom, ranije sam bila sama pa onda izlasci, porodica, nekako je sve bilo podređeno meni dok je sada sve prilagođeno njoj. Sada je porodica upoznala moju ćerkicu, svi su jako emotivni bili, a mama je opsjednuta mojoj bebom. Prelijepo je sve prošlo, uživamo da provodimo vrijeme zajedno - rekla nam je ona na samom početku.Anđela je objasnila kako je došlo do toga da napusti dotadašnji život i ode na drugi kontinent, prenosi telegraf.

- Živjela sam ovde i išla sam u srednju medicinsku školu. Drugarice i ja smo željele da se preselimo zajedno u Ameriku, njih dvije su odustale, ja sam sama otišla. Tamo sam završila fakultet, kasnije sam se preselila u Los Anđeles gdje sam radila, kasnije sam našla muža i ostala - rekla je ona i priznala da sada ne bi bila spremna na takav potez.

- Mladost, ludost. Imala sam 17 godina i bila sam luda, sada ne znam da li bih to uradila, ali tada sam bila mlada i to sam gledala kao neku avanturu. Kao, odoh ja, a dolaziću ovdje. Nisam znala koliko je veliki taj korak. Time sam sebi odredila život, a toga nisam bila svesna. Roditelji su govorili da nema ništa od toga, da prestanem da maštam. Onda je tata rekao okej, ako hoćeš da ideš, ja ću naći čovjeka i agenciju preko koje ideš. Tako je i bilo. Jako su teški bili ti rastanci, svaki put kada dođem ovdje na raspust, svaki put kad se vraćam u Ameriku njima se srce cijepalo, ali i to je prošlo. Sama sam bila u bijelom svijetu, drugi kontinent, jezik, kultura, hrana, to te natjera da brže sazriš- rekla je ona tada za Blic.