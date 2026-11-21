Dok će pojedini znakovi konačno riješiti probleme koji ih muče mjesecima, druge očekuju važni razgovori, finansijske odluke i prilike koje ne bi trebalo propustiti.Od 22. novembra do 31. decembra smjenjivaće se periodi pogodni za nove početke, sređivanje finansija i popravljanje odnosa sa bliskim ljudima. Posebno se izdvajaju 8, 13. i 23. decembar, kada astrološki aspekti donose zanimljive mogućnosti.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ljubav: Kraj godine donosi priliku za popravljanje odnosa sa bližnjima. Decembar je povoljan za iskrene razgovore, a praznike je najbolje provesti sa voljenima. Za doček Nove godine očekuje vas dobro raspoloženje.

Posao i novac: Početak decembra pogodan je za putovanja, a od 21. decembra pažnja se prebacuje na posao i razgovore sa nadređenima.

Najvažniji datumi: 8. decembar za putovanja; 31. decembar za slavlje.

Bik (20. april – 20. maj)

Ljubav: Odnosi sa partnerom i porodicom postaju skladniji od 4. decembra uz Veneru u Škorpiji, mada su oko 9. decembra moguće sitne rasprave.

Posao i novac: Finansije zahtjevaju pažnju. Mlad Mjesec 8. decembra može donijeti novi izvor prihoda ili finansijsko olakšanje.

Najvažniji datumi: 4. i 8. decembar za finansije i harmoniju.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Ljubav: Period ispunjen razgovorima i novim poznanstvima. Neko koga tek upoznajete mogao bi zauzeti važno mjesto u vašem životu.

Posao i novac: Poslovna atmosfera biće prijatna. Od 21. decembra pregledajte budžet jer pun Mjesec 23. decembra zahtjeva oprez sa troškovima.

Najvažniji datumi: 6. decembar za razgovore; 31. decembar za zabavu.

Rak (21. jun – 22. jul)

Ljubav: Venera u Škorpiji od 4. decembra donosi duboke emocije. Pun Mjesec u vašem znaku 23. decembra donosi priliku za otvorene razgovore o osjećanjima.

Posao i novac: Mlad Mjesec 8. decembra mogao bi da otvori vrata novom radnom mjestu ili unapređenju.

Najvažniji datumi: 8. decembar za posao; 23. decembar za emocije.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Ljubav: Romantična dešavanja obilježiće početak i sredinu decembra. Slobodni Lavovi mogu upoznati zanimljivu osobu, dok zauzeti traže više pažnje.

Posao i novac: Pokažite kreativnost. Poslije 21. decembra moguć je važan zadatak, ali od 12. decembra pazite na nepotrebne troškove.

Najvažniji datumi: 8. decembar za poznanstva; 31. decembar za slavlje.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Ljubav: Od 21. decembra lakše ćete pokazivati osjećanja. Slobodnima se savjetuje da prihvataju pozive za druženje.

Posao i novac: Porodica i priprema doma biće u fokusu. Poslovne obaveze rješavaćete sa lakoćom.

Najvažniji datumi: 8. decembar za dom; 31. decembar za izlazak.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Ljubav: Porodična atmosfera biće vam izuzetno važna. Moguće je da ćete preuzeti ulogu domaćina prazničnih okupljanja.

Posao i novac: Venera od 4. decembra donosi povoljnije okolnosti za zaradu, a pun Mjesec 23. decembra može donijeti poslovno priznanje.

Najvažniji datumi: 8. decembar za putovanje; 23. decembar za uspjeh.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Ljubav: Venera ulazi u vaš znak 4. decembra i donosi dodatni šarm i privlačnost. Novogodišnja noć biće posebno uzbudljiva.

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Posao i novac: Mlad Mjesec 8. decembra može donijeti novi posao ili bonus, dok se od 21. decembra otvaraju mogućnosti za putovanja.

Najvažniji datumi: 4. decembar za ljubav; 8. decembar za finansije.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Ljubav: Početak decembra donosi samopouzdanje i bliskost sa voljenom osobom. Kraj mjeseca pogodan je za zajednička putovanja.

Posao i novac: Prve tri nedjelje decembra donose puno energije. Mlad Mjesec 8. decembra idealan je za lične početke i promjene.

Najvažniji datumi: 8. decembar za promjene; 23. decembar za iznenađenja.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Ljubav: Društveni život postaje zanimljiv od 4. decembra. Pun Mjesec 23. decembra pogodan je za mirno veče u dvoje.

Posao i novac: Od 10. decembra lakše ćete pokretati planove vezane za dom. Sunce ulazi u vaš znak 21. decembra i stavlja vas u centar pažnje.

Najvažniji datumi: 8. decembar za odmor; 23. decembar za ljubav.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Ljubav: Decembar donosi puno poziva i druženja sa prijateljima, dok krajem godine više tražite mir.

Posao i novac: Venera od 4. decembra povoljno utiče na poslovni ugled. Pun Mjesec 23. decembra idealan je za završetak važnih projekata.

Najvažniji datumi: 8. decembar za druženje; 23. decembar za obaveze.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ljubav: Venera u Škorpiji od 4. decembra budi želju za romantičnim putovanjima. Pred kraj mjeseca uživaćete sa voljenom osobom.

Posao i novac: Merkur ulazi u vaše polje karijere 6. decembra, a mlad Mjesec 8. decembra donosi mogućnost unapređenja.

Najvažniji datumi: 8. decembar za napredovanje; 23. decembar za romantiku, prenosi Ona.rs.