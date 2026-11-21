Na prvi pogled izgleda kao sasvim obično drvo, s gustim zelenim lišćem i plodovima koji podsjećaju na male jabuke.

Međutim, manšinel je toliko otrovan da njegov sok može izazvati teške povrede kože, plodovi ozbiljno trovanje, a čak i sklanjanje ispod njegove krošnje tokom kiše može završiti bolnim opekotinama.

Manšinel (Hippomane mancinella), poznat i kao "drvo smrti", raste na Karibima, u Centralnoj Americi i na jugu Floride. Ginisova knjiga rekorda proglasila ga je najopasnijim drvetom na svijetu, pišu Nezavisne novine.

Njegova najveća opasnost krije se u tome što na prvi pogled ništa ne otkriva koliko je otrovan. Plodovi su zeleni, podsjećaju na male jabuke, a ljudi koji su ih probali opisivali su njihov ukus kao sladak.

Upravo zbog toga manšinel je naročito opasan za turiste koji ne poznaju lokalne biljke.

Zagrizla plod, a onda je počela agonija

Koliko susret s ovim drvetom može biti opasan, iskusila je britanska doktorka Nikola Strikland.

Ona je 1999. godine s prijateljicom boravila na karipskom ostrvu Tobago. Tokom šetnje gotovo pustom plažom ugledale su zelene plodove koji su ležali na pijesku, među kokosovim orasima i mangom.

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Plodovi veličine mandarine ležali su ispod velikog drveta srebrnkaste kore.

Striklandova je odlučila da proba jedan, a isto je učinila i njena prijateljica.

U početku ništa nije ukazivalo na opasnost.

"Nepromišljeno sam zagrizla plod i učinio mi se prijatno slatkim", opisala je kasnije doktorka.

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije obje su osjetile neobično peckanje u ustima. Ono se postepeno pretvorilo u snažno žarenje, praćeno bolovima i osjećajem stezanja u grlu.

Tokom narednih nekoliko sati simptomi su se pogoršavali. Bol je postao toliko jak da gotovo nisu mogle gutati čvrstu hranu, a imale su osjećaj kao da im nešto stoji u grlu.

Mlijeko im je donekle ublažilo tegobe, dok su alkoholna pića uglavnom pogoršavala bol.

Tokom narednih osam sati simptomi u ustima počeli su postepeno slabiti, ali su limfni čvorovi na vratu postali bolni i otečeni.

Kada su lokalnom stanovništvu ispričale šta su pojele, ljudi su reagovali užasnuto i nisu mogli vjerovati da su se usudile probati tako otrovan plod.

Svoje iskustvo Striklandova je 2000. godine opisala u medicinskom časopisu British Medical Joural u članku pod naslovom "Eating a manchineel beach apple".

Doktorka je navela da je čak i mala količina soka iz ploda izazvala oštećenja sluzokože usta i jednjaka, praćena snažnim otokom.

Posebno je upozorila na opasnost za d‌jecu, koju bi slatkast miris i izgled ploda mogli privući.

Zašto se ne smijete skloniti ispod njega kada pada kiša?

Kod manšinela nisu otrovni samo plodovi.

Njegova kora, lišće i grane sadrže mliječni sok s izrazito nadražujućim jedinjenjima. Dodir tog soka s kožom može izazvati crvenilo, snažno peckanje i plikove koji podsjećaju na opekotine.

Problem nastaje i kada pada kiša.

Kapljice vode koje prelaze preko lišća i grana mogu pokupiti otrovne materije i prenijeti ih na kožu osobe koja se sklonila ispod drveta.

Zabilježeni su slučajevi ljudi koji su upravo na taj način zadobili bolne povrede kože, iako nisu neposredno dodirivali stablo.

Opasno je i spaljivanje njegovog drveta. Dim može ozbiljno nadražiti i povrijediti oči, a u težim slučajevima izazvati i privremene smetnje vida.

Zbog toga se na pojedinim karipskim plažama manšinel obilježava crvenom bojom ili upozoravajućim znakovima.

Šta se događa kada čovjek pojede otrovni plod?

Manšinel pripada porodici mlječika, a njegova otrovnost povezuje se s više hemijskih jedinjenja, među kojima su snažno nadražujući esteri forbola.

Ove materije mogu izazvati upalu i oštećenja kože i sluzokože.

Iako je drvo steklo reputaciju biljke čiji jedan zalogaj može biti smrtonosan, medicinska istraživanja pokazuju da težina trovanja zavisi od količine unesenog otrova i reakcije organizma.

U naučnom časopisu "Toxicon" 2019. godine objavljena je analiza 97 slučajeva trovanja plodovima manšinela, koje su francuski centri za kontrolu trovanja evidentirali između 2009. i 2017. godine.

Najčešći simptomi bili su bolovi u ustima i grlu, bolovi u stomaku, proljev i nadraženost sluzokože.

Međutim, zabilježeni su i ozbiljniji slučajevi.

Kod jednog pacijenta došlo je do oticanja grkljana, dok je kod drugog zabilježen usporen rad srca.

Posebno je opasan otok grla jer u teškim slučajevima može ugroziti disanje.

Autori istraživanja zaključili su da trovanje plodovima manšinela najčešće izaziva bolove i nadraženost probavnog sistema, ali da konzumiranje više plodova može dovesti do ozbiljnih komplikacija koje zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Koristili su ga i za otrovne strijele

Opasna svojstva manšinela poznata su vijekovima.

Prema podacima Univerziteta Floride, starosjedilački narodi Kariba koristili su njegov otrovni sok za premazivanje vrhova strijela.

Španci su ga nazivali "arbol de la muerte", odnosno "drvo smrti".

Naziv manšinel potiče od španske riječi "manzanilla", što znači "mala jabuka", upravo zbog izgleda njegovih plodova.

Zanimljivo je da se ovo drvo, uprkos otrovnosti, nekada koristilo i za izradu namještaja.

Sušenjem drveta smanjivala se opasnost od kontakta sa svježim otrovnim sokom, ali je njegova obrada i dalje zahtijevala veliki oprez.

Još jedna neobičnost jeste da plodove manšinela mogu jesti pojedine vrste iguana, iako su za ljude i mnoge druge životinje otrovni.

Zašto ga onda jednostavno ne posijeku?

Manšinel ima važnu ulogu u prirodi.

Raste uz obale i u močvarnim područjima, gd‌je njegov korijenov sistem pomaže stabilizaciji tla i zaštiti obale od erozije.

Njegove guste krošnje pružaju zaklon različitim životinjama, a stabla predstavljaju i prirodnu zaštitu od vjetra.

Na Floridi je manšinel uvršten među ugrožene biljne vrste.

Zbog toga se na pojedinim područjima ne uklanja, već se obilježava kako bi ljudi mogli izbjeći opasan kontakt.

Prema podacima Univerziteta Floride, manšinel može narasti do približno 15 metara, a plodovi su obično prečnika od dva i po do pet centimetara.

Za razliku od mnogih drugih otrovnih biljaka, kod kojih su opasni prvenstveno plodovi ili sjemenke, gotovo svaki dio manšinela može izazvati ozbiljnu reakciju.