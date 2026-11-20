Kraj novembra donosi finansijske prilike, nove mogućnosti i šansu za ostvarenje dugoročnih planova za tri horoskopska znaka. Prema astrološkinji Kejt Rouz, pun Mjesec u Blizancima, koji nastupa 24. novembra, mogao bi označiti prekretnicu na polju novca i uspjeha za Rakove, Lavove i Bikove.

Kako navodi Rouz, pun Mjesec zatvara ciklus koji je počeo mladim Mjesecom u junu, a istovremeno otvara prostor za nove početke i drugačiji odnos prema finansijama.

Dodatni podsticaj donosi ulazak Marsa u znak D‌jevice 26. novembra, što, prema astrološkom tumačenju, naglašava važnost planiranja, promišljenih odluka i odgovornog upravljanja novcem.

Rak: Finansijski uspjeh povezan sa domom

Rakove očekuje period u kojem bi finansijska stabilnost mogla biti povezana sa domom i nekretninama. Bilo da razmišljaju o kupovini stana, ulaganju u nekretnine ili renoviranju postojećeg prostora, upravo bi te odluke mogle postati važan dio njihovih dugoročnih planova.

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Posebno značajan datum je 28. novembar, kada Venera u Vagi pravi aspekt sa Jupiterom u Lavu. Ovaj astrološki položaj povezuje se sa prilikama za unapređenje finansijske situacije i stvaranje sigurnije budućnosti.

Rakovi bi trebalo da razmisle o tome gd‌je ulažu novac i da li njihovi sadašnji izbori mogu donijeti korist i u godinama koje dolaze. Dugoročno planiranje i ulaganje u imovinu izdvajaju se kao važne teme ovog perioda.

Lav: Usporavanje može donijeti finansijski napredak

Za Lavove je vrijeme da malo uspore i preispitaju dosadašnje finansijske navike. Jupiter se od ljeta nalazi u njihovom znaku, što je, prema astrološkom tumačenju, donijelo mnogo aktivnosti i želju za ostvarivanjem velikih ciljeva.

Ipak, ulazak Marsa u D‌jevicu 26. novembra donosi potrebu za drugačijim pristupom. Umjesto brzih odluka, Lavovima se savjetuje da preispitaju troškove, naprave finansijski plan i usmjere se na dugoročnu stabilnost.

Posebno je važno ono što započnu u ovom periodu, jer bi se rezultati mogli pokazati tokom naredne godine. Mars će 10. januara krenuti retrogradnim hodom kroz D‌jevicu, gd‌je će ostati do 21. februara, kada se vraća u Lava. Nakon toga ponovo ulazi u D‌jevicu, gd‌je će boraviti od maja do jula.

Bik: Trud konačno donosi rezultate

Bikovima kraj novembra donosi priliku da vide rezultate finansijskih odluka koje su donosili tokom prethodnih mjeseci.

Mladi Mjesec u Blizancima 15. juna označio je početak novog ciklusa, tokom kojeg su mnogi pripadnici ovog znaka možda morali donijeti važne odluke o novcu i budućim ulaganjima.

Pun Mjesec u istom znaku, 24. novembra, simbolično zatvara taj ciklus i donosi priliku da sagledaju koliko su napredovali i šta su ostvarili.

Iako se uspjeh neće dogoditi preko noći, Bikovima se savjetuje da razmišljaju o novim izvorima prihoda, uključujući pasivna ulaganja i nekonvencionalne načine zarade. Umjesto da se oslanjaju isključivo na vlastiti rad i talente, trebalo bi da pronađu načine da njihov novac donosi dodatnu vrijednost.