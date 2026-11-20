Sumnja se da je gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar jutros zakasnio na sastanak jer je bio previše zaokupljen video-igrom "Grand teft auto šest" /GTA šest/, koja je objavljena tokom noći, javili su francuski mediji.

U izvještajima se navodi da se Gregoar jutros nije na vrijeme probudio, te da je vjerovatno zakasnio na sastanak "zbog igrice".

List "Alertes info" objavio je da je Gregoar propustio sastanak koji je počeo u 9.00 časova i da se na poslu pojavio oko 12.00 časova.

Gregoar je negirao te izvještaje, navodeći da je u 9.00 časova bio u svojoj kancelariji, nakon kratkog susreta sa "stručnjakom za deontologiju", prenosi Srna.

Gradonačelnik Pariza sinoć je reagovao na društvenim mrežama na vijest o objavljivanju nastavka popularne video-igre.

"Idemo!", napisao je Gregoar uz fotografiju odbrojavanja do trenutka objavljivanja video-igre.