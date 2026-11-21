Tri horoskopska znaka Lav, Ribe i Vaga u Novoj godini izlaze iz perioda dugova, porodičnih svađa i iscrpljenosti, uz astrološku prognozu da ih prati posebna zaštita i olakšanje već od prvih dana januara.

Prema ovom astrološkom tumačenju, promjena ne dolazi preko noći kao iznenadno čudo, već kao postepeno popuštanje napetosti nakon godine koju su obilježili nagomilani računi, teški razgovori i odlaganje važnih odluka. Ključno je da pojedinci ne pokušavaju na silu zadržati ono što odlazi.

Lav: Finansijsko olakšanje uz oprez

Lav ulazi u Novu godinu sa Jupiterom u svom znaku, što se najprije odražava na finansije. U prvoj polovini januara očekuje se isplata, povraćaj novca ili ponuda koja popunjava finansijski minus još od ljeta.

Iako Lavu nikada nije nedostajalo hrabrosti, ovaj period traži strpljenje umjesto glasnog nastupa. Savjet je da se prvi priliv novca ne troši na dokazivanje okolini, skupe večere ili poklone, već da se pametno rasporedi kako bi do Božića, 7. januara, nastupilo osjetnije olakšanje.

Ribe: Pomirenje i mir u porodici

Ribe su u prethodnom periodu preuzimale tuđe brige na sebe, što je ostavilo traga na njihovom odmoru i energiji. Prema navodima iz prognoze, podrška se javlja u porodičnim odnosima, a oko Bogojavljenja, 19. januara, osoba iz domaćinstva od koje to najmanje očekuju mogla bi pružiti ruku pomirenja.

Preporuka je da prihvate taj korak bez prebacivanja i vraćanja na stare nesuglasice, čime se u porodičnu atmosferu vraća sklad i bliskost.

Vaga: Presudna odluka u februaru

Vaga, sklona odlaganju i dugom premišljanju, u februaru dolazi u situaciju u kojoj više nema prostora za odugovlačenje. Posao koji je dugo trpjela, propuštene prilike ili odlagani razgovori sa nadređenima dobijaju epilog u njenu korist.

Kada u drugoj polovini februara stigne nova ponuda ili poziv, savjet je da ne traži dodatno vrijeme za razmišljanje, jer dugo vaganje samo produžava stari umor.

Šta se očekuje od ovih znakova

Autor prognoze ističe da niko ne može ostaviti probleme iza sebe dok ih stalno iznova analizira u mislima. Lav, Ribe i Vaga dobijaju podršku, ali moraju sami pokrenuti promjene i prestati preispitivati stare rane.

Prvih 19 dana januara označeni su kao period za zatvaranje starih obaveza, nedovršenih razgovora i obećanja, nakon čega do proljeća mogu uslijediti značajne promjene u svakodnevici, prenosi Krstarica.